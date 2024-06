El agua del mar se filtra en el Glaciar del Juicio Final y estas son las consecuencias

El Glaciar del Juicio Final se derrite antes de lo esperado debido a la filtración de agua de mar y, en caso de no frenar, podría ser un peligro latente para todo el planeta Tierra, ya que su superficie abarca al Estado norteamericano de Florida, de acuerdo con un estudio.

Se trata del glaciar más grande del mundo y es analizado por la ciencia para evaluar la velocidad del cambio climático , ya que está situado en un sitio vulnerable. Las aguas del océano Pacífico, con el que tiene contacto permanente, derriten hielo con mayor facilidad.

En este sentido, científicos advierten el agua de mar está filtrándose a lo largo de varios kilómetros debajo este glaciar, lo que acelera su derretimiento.

¿Cuál es el glaciar del Juicio Final?

El glaciar Thwaites se encuentra en la Antártida Occidental, cercano a las costas patagónicas de la Argentina y Chile.

Debajo de su “línea de base”, punto de hielo en el que se eleva del lecho marino y empieza a flotar, comenzó a ingresar cantidades incontables de agua con una temperatura más alta.

De este modo, se está llevando a cabo un deshielo acelerado, según la publicación científica de la Universidad de California en Irvine, y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences .

El informe se desarrolló gracias a los datos revelados por un satélite de alta resolución entre marzo y junio del año pasado.

¿Qué pasa si se derrite el glaciar del Juicio Final?

A medida que el cambio climático calienta los océanos, el proceso se acelera, por lo que Alex Bradley, investigador de la dinámica del hielo y autor principal del artículo, expresó: “Se produce una especie de retroalimentación desbocada”.

Este derretimiento podría causar una elevación del nivel del mar de más de 60 centímetros, aunque estas consecuencias no se verían pronto, sino que demorarían decenas de años. Mientras que si Glaciar del Juicio Final desaparece en su totalidad, el mar subiría más de tres metros, lo que afectaría a todo el planeta.

Por último, es necesario destacar que tiene otra función importante: Es dique natural para el hielo circundante de su zona, por lo que su estudio y protección del mismo requiere de un esfuerzo supremo para evitar las consecuencias.

