Alertan por megatsunami que podría ser apocalíptico en el océano Pacífico

La amenaza de un megatsunami en el océano Pacífico ha provocado que la comunidad científica analice la situación con detenimiento para intentar tomar todas las previsiones posibles, ya que el impacto sería potencialmente apocalíptico.

Existe una falla en el Pacífico, cerca de Estados Unidos, que podría provocar un terremoto extremadamente fuerte, acompañado de un tsunami que alcanzaría hasta 300 metros de altura y provocaría que algunas ciudades queden permanentemente bajo el agua.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La falla de Cascadia, amenaza de un megaterremoto y megatsunami

Geocientíficos del Instituto Polítecnico y Universidad Estatal de Virginia han comenzado a analizar la falla de Cascadia , la cual se extiende desde el norte de Vancouver, en Canadá, hasta California, Estados Unidos.

Es una de las fallas más grandes en el mundo, por lo que en caso de ocurrir un terremoto, provocaría un desastre natural sin precedentes en la era moderna. Afectaría directamente a grandes ciudades como Seattle y Portland, hasta Hawái y otras áreas de la costa, las cuales tendrían tan solo minutos para evacuar.

Fecha en la que podría ocurrir el megatsunami en Estados Unidos

De acuerdo con su estudio publicado en el Proceeding of the National Academy of Sciences, existe un 15% de probabilidades de que en los próximos 50 años pueda ocurrir un terremoto de magnitud 8,0 o superior en la falla de cascadia, lo que desencadenaría este megatsunami.

De igual manera, señala que el último terremoto que se produjo en la zona fue en el año 1700, por lo que es cuestión de tiempo para que vuelva a ocurrir y esto de extremar las precauciones de las ciudades que serían afectadas.

¿Cómo sería el megatsunami del océano Pacífico?

Sería un desastre natural de proporciones que pocas veces hemos visto, con olas de varios metros de altura; además de destruir ciudades, literalmente, también provocaría inundaciones que cambiarían el uso del suelo y causaría más víctimas.

Se incrementa la actividad sísmica en Sinaloa [VIDEO] Durante las últimas semanas se ha incrementado la actividad sísmica en Sinaloa, pero por su naturaleza no hay riegos de tsunami.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.