Para esto sirven las bolsitas de silica y así podrías darles una segunda vida

Al comprar chamarras, maletas, tenis, telas o cualquier otro producto, es muy común encontrar bolsitas de silica . Para muchos, su función es un completo misterio, pero hoy te contamos para qué sirven y cómo puedes seguirlas usando.

Se trata de pequeñas bolsas de silica o de sílice, que tienen una textura rugosa y que la hace divertida para jugar. De hecho, en esas bolsitas vienen pequeñas bolitas, las cuales no deberías tirar, ya que puedes darle un segundo uso más adelante.

Qué son las bolsitas de silica

Estos pequeños sobres tienen una función muy especial que puede ser extremadamente útil más adelante. Se trata de un material que absorbe la humedad de los espacios cerrados, por eso es muy común encontrarlas en productos como bolsos, frascos de medicina y en varias prendas de ropa.

Se trata de bolitas hechas de silicato de sodio, algo similar a la arena. Cabe destacar que, aunque la mayoría no son tóxicas, no quiere decir que no sean dañinas, por lo que se recomienda dejarlas lejos de los niños pequeños, ya que representan un riesgo de asfixia.

Cómo darle una segunda vida a las bolsas de silica

Si encontraste estas bolsitas de silica en tus compras, aprovecha y dales una segunda vida. No tienes que tirarlas. Antes puedes jugar con ellas como un objeto antiestrés o bien, usarlas para proteger otros productos de la humedad.

Algunos usos sugeridos para las bolsitas de silica son los siguientes:



Secar productos electrónicos . Si tu celular o tus audifonos se cayeron al agua o se mojaron, las bolsitas de silica ayudarán a secarlos de una manera más rápida.

. Si tu celular o tus audifonos se cayeron al agua o se mojaron, las bolsitas de silica ayudarán a secarlos de una manera más rápida. Conservar semillas . Esta es una de las mejores formas de utilizarlas, ya que pueden servir para conservar semillas de planta o flores, evitando que absorban demasiada humedad.

. Esta es una de las mejores formas de utilizarlas, ya que pueden servir para conservar semillas de planta o flores, evitando que absorban demasiada humedad. Evitar que se empañen los vidrios del auto. Otro tema en el que podrían ser muy útiles es al ponerlas debajo del parabrisas, para evitar que los vidrios del vehículo se empañen.

Otro tema en el que podrían ser muy útiles es al ponerlas debajo del parabrisas, para evitar que los vidrios del vehículo se empañen. Evitar que se oxiden las herramientas. Poner unas bolsas de silica en la caja de herramientas les ayudará a que no se oxiden como lo harían de manera normal.

