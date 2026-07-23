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La crisis de las desapariciones forzadas en México

En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles conversan con Santiago Corcuera, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, sobre la crisis de las desapariciones forzadas en México y el enfrentamiento entre el gobierno mexicano y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

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Por: Redacción adn Noticias

A lo largo de la charla analizan el significado jurídico de las desapariciones sistemáticas, el concepto de aquiescencia del Estado, la evolución de este fenómeno en los últimos sexenios, el papel de la militarización de la seguridad pública y las posibles implicaciones de que, por primera vez, el caso de México sea llevado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Finalmente, reflexionan sobre el papel de los organismos internacionales en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las familias de las personas desaparecidas.

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