El PAN rumbo al 2027

En entrevista para Ciudad, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, asegura que su partido ve con buenos ojos el surgimiento de nuevas fuerzas opositoras, al considerar que fortalecen la pluralidad democrática y amplían las voces críticas frente al gobierno federal. Sin embargo, sostiene que Acción Nacional apostará por fortalecer su propia marca antes que privilegiar alianzas, convencido de que esa estrategia le permitirá consolidarse como la principal fuerza de oposición. Romero también confirma que el PAN acelerará la definición de perfiles mediante coordinadores estatales, en un contexto donde, afirma, la competencia ya no es únicamente contra Morena, sino contra todo el aparato del Estado. El dirigente reivindica al PAN como un partido de derecha con principios humanistas y advierte que la polarización política actual enfrenta al sistema con el antisistema. Asimismo, reconoce la creciente infiltración del crimen organizado en la política y promete reforzar los filtros para garantizar candidaturas íntegras de cara a las próximas elecciones.