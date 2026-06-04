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Explota pipa con combustible cerca de escuela en Tepeaca, Puebla
/Opinión/Video

AMLO habla como si México fuera su tema personal pero sus opiniones dañan al país: opina Juan Pablo de Leo

Andrés Manuel López Obrador emitió una carta en la que defendió al Gobierno de México, criticó a Trump y se puso en el centro de la conversación.

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Por: Juan Pablo de Leo