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Explota pipa con combustible cerca de escuela en Tepeaca, Puebla
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AMLO habla como si México fuera su tema personal pero sus opiniones dañan al país: opina Juan Pablo de Leo
Andrés Manuel López Obrador emitió una carta en la que defendió al Gobierno de México, criticó a Trump y se puso en el centro de la conversación.
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Publicado
04/06/2026
🕐
21:34
Por:
Juan Pablo de Leo
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