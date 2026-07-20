El Mundial y el saldo para el comercio y el turismo de la CDMX

Sin embargo, Vicente Gutiérrez, presidente de la Canaco CDMX, advierte que el evento también exhibió problemas estructurales que siguen frenando el crecimiento económico. Entre ellos destacan el auge del comercio informal, la venta de mercancía de contrabando y la excesiva burocracia que enfrentan los empresarios para abrir y operar un negocio. A ello se suman la dificultad para obtener permisos de inversión, la carga fiscal y la falta de incentivos para el sector formal. Gutiérrez cuestiona que, a diferencia de otros mundiales, esta edición no dejó obras de infraestructura de gran impacto para la ciudad. Aunque reconoce la hospitalidad de los mexicanos y el éxito de la capital como sede de eventos internacionales, hace un llamado a fortalecer el diálogo entre autoridades y empresarios para combatir la informalidad, atraer inversiones y generar mejores condiciones para el desarrollo económico y la creación de empleos