Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Concluyó audiencia de Gerardo Mérida, exsecretario de Sinaloa, en EUA; jueza adelantó que evidencia es “abundante”
/Opinión/Video

La censura en todo los tiempos

En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart exploran la historia de la censura desde la antigua Roma hasta la actualidad.

Metadatos del artículo

Por: Redacción adn Noticias

A partir de figuras como el censor romano y prácticas extremas como la damnatio memoriae, analizan cómo distintos regímenes han buscado controlar la información, silenciar voces críticas y moldear la percepción pública. La conversación analiza la censura religiosa de la Edad Media, el surgimiento de las democracias modernas y las nuevas formas de control que ya no ocupan necesariamente a la prohibición abierta, sino a la descalificación, la manipulación de la agenda pública y la construcción de realidades paralelas. Ambos reflexionan sobre el papel de la libertad de expresión como condición indispensable para una ciudadanía informada y para el funcionamiento de la democracia, advirtiendo sobre los riesgos de la autocensura.

Tags relacionados