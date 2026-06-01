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Libertad de Expresión e Investidura Presidencial

Se analiza las implicaciones legales y constitucionales de las declaraciones de la Presidenta de México al pedir públicamente no consumir un medio de comunicación como TV Azteca.

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Por: Redacción adn Noticias

Natalia Torres sostiene que estas declaraciones no pueden considerarse opiniones personales, ya que provienen de la titular del Poder Ejecutivo y, por tanto, constituyen actos de autoridad.

Se argumenta que la “Mañanera” es la principal plataforma de comunicación del Estado, financiada con recursos públicos, por lo que utilizarla para desacreditar medios de comunicación representa una afectación a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico y al derecho de los ciudadanos a mantenerse informados.