Libertad de Expresión e Investidura Presidencial

Natalia Torres sostiene que estas declaraciones no pueden considerarse opiniones personales, ya que provienen de la titular del Poder Ejecutivo y, por tanto, constituyen actos de autoridad.

Se argumenta que la “Mañanera” es la principal plataforma de comunicación del Estado, financiada con recursos públicos, por lo que utilizarla para desacreditar medios de comunicación representa una afectación a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico y al derecho de los ciudadanos a mantenerse informados.