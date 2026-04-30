Manejo financiero inteligente |Índice Económico

Para quienes enfrentan problemas de deuda, hay estrategias como: la negociación con la institución financiera, la consolidación o traslado de saldos, y la reestructuración de pagos, destacando que estas no afectan el historial crediticio. La “quita” (reducción de deuda) es una opción de último recurso que sí impacta el historial, aunque puede revertirse. El año 2025 fue más desafiante que 2024, atribuido a la subida de tasas de interés y la inflación, lo que elevó la morosidad.

Se recomienda que el porcentaje de ingresos destinado al pago de deudas no supere el 30%. Destaca el uso inteligente de herramientas como la tarjeta de crédito, aprovechando hasta 50 días de financiamiento, y la importancia de refinanciar créditos existentes (como hipotecas) cuando las tasas bajan. Respecto a los jóvenes, existe un aumento en el endeudamiento proporcional a sus ingresos, aunque también una mayor participación en inversiones de pequeños montos. Finalmente, las instituciones financieras ya utilizan inteligencia artificial para alertar sobre el sobreendeudamiento, complementando las regulaciones de Condusef que mejoran la información en los estados de cuenta.