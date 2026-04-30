Estancamiento económico e inflación, el efecto sobre las familias mexicanas

El encarecimiento de alimentos esenciales modifica patrones de consumo de manera silenciosa. Cuando los hogares reducen cantidades o cambian la forma en que adquieren productos, se evidencia una presión económica que va más allá de los promedios. La inflación deja de ser dato técnico y se convierte en experiencia directa.

Uno de los signos más claros de este fenómeno es la fragmentación del consumo. Comprar por pieza en lugar de por volumen refleja una estrategia de supervivencia frente a ingresos que no alcanzan. Esta práctica, aunque funcional en el corto plazo, revela un deterioro en la capacidad adquisitiva.

En este contexto, los pequeños comercios desempeñan un papel fundamental. Las tiendas de barrio, mercados y misceláneas sostienen el abasto en comunidades donde las grandes cadenas no siempre llegan. Su cercanía permite flexibilidad en ventas, pero también los expone a márgenes más reducidos y mayor vulnerabilidad.

El peso de la presión económica recae de forma importante sobre estos espacios. Absorben incrementos de costos, enfrentan cambios en el comportamiento del consumidor y operan en entornos donde la demanda se vuelve más incierta. Aun así, continúan funcionando como punto de equilibrio entre oferta y necesidad.

La ausencia de apoyos específicos profundiza los retos. Sin políticas que fortalezcan su operación, estos comercios quedan expuestos a un entorno cada vez más exigente. Mantener su viabilidad implica reconocer su papel dentro de la economía local y su impacto en la distribución de bienes básicos.

Al final, la inflación más significativa no es la que se observa en gráficos, sino la que transforma la vida diaria. Se manifiesta en decisiones pequeñas, en ajustes constantes y en una sensación general de que el dinero rinde menos. En ese nivel, la economía deja de ser abstracta y se vuelve inmediata, tangible y difícil de ignorar.