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Inteligencia artificial: aliada clave ante la crisis de personal en salud

El sistema de salud enfrenta una presión creciente a nivel global, con un déficit de alrededor de 10 millones de trabajadores, una situación que también impacta a México, donde hay hasta tres veces menos enfermeras por cada mil habitantes en comparación con el promedio de la OCDE.

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Por: Redacción adn Noticias

Este rezago limita la capacidad de atención, incrementa la carga laboral y afecta la calidad de los servicios. En este contexto, la inteligencia artificial surge como una herramienta con alto potencial para transformar la atención médica: desde optimizar diagnósticos y procesos administrativos hasta ampliar la cobertura en zonas con escasez de personal. Sin embargo, su implementación deberá ser estratégica y responsable para realmente convertirse en un apoyo efectivo y no en un sustituto incompleto del factor humano.

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