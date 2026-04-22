El regreso de México a la política exterior: necesario y saludable | Miguel Ruiz cabañas

No olvidemos que España es nuestro principal aliado en ese continente, además está por firmarse el acuerdo modernizado entre México y Europa, Von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea vendrá el próximo mes. Fue a una reunión social demócrata, aunque muchos creen que es una respuesta al escudo de las Americas de Trump, pero esta cumbre es previa. Tiene mucha importancia porque además de ser la reconciliación con España, está la reunión con la Unión Europea, La relación fundamental de México es con EEUU pero ahora es importante promover la diversificación.

Ha habido un trabajo diplomático fino para volver a tener una buena relación entre España y México.

Nunca han sido invitados a esta cumbre ni Cuba ni Venezuela ni Nicaragua, porque no se consideran países democráticos.

Cabe resaltar que es la primera vez en 60 años que México tiene diálogo con Brasil, ahora hay afinidad y colaboración, el apoyo a Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU, por ejemplo.

No hay motivo para que se tense la relación con EEUU porque no se trató nada de sus intereses.

Hay un nuevo impulso de la presidenta Sheinbaum en política exterior y esto es muy sano y necesario para diversificar nuestras relaciones.