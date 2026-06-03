Los desafíos de la demarcación rumbo al Mundial

Señaló que la alcaldía alberga el Paseo de la Reforma, corredores gastronómicos clave, museos y la mayor oferta hotelera del país después de la Riviera Maya.

El contraste: Cuauhtémoc tiene 600 mil habitantes, pero recibe diariamente entre 3 y 5 millones de personas. Su presupuesto, sin embargo, solo contempla a los residentes.

Rojo de la Vega detalló que la alcaldía es responsable de vialidades secundarias, limpieza y orden, pero no recauda predial, agua ni parquímetros: todo lo administra el gobierno central. La falta de recursos complica atender la carga turística que crecerá con el Mundial, cosa que sabíamos desde que López Obtadorn era presidente y no se prepararon desde entonces por lo que urgió a reformar el esquema fiscal para dar autonomía financiera a las alcaldías y narreglar los graves problemas de movilidad, drenajes y varios pendientes más.