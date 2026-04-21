Desafíos internos y políticos del partido gobernante

Se analizan las dificultades para concretar reformas electorales, la fractura de alianzas con partidos satélite como el PVEM y el PT, y el desgaste en la estrategia de comunicación presidencial, evidenciando una gestión política ineficaz a pesar de la aparente hegemonía.

Puntos Clave:

• Elección de Consejeros del INE:

- A pesar de la mayoría de Morena en ambas cámaras y el control de otras instituciones, la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue siendo un proceso complicado y no se alinea con los deseos del partido.

- Esta situación se presenta como un síntoma de la incapacidad del gobierno para administrar eficientemente las instituciones democráticas, que fueron construidas para garantizar la legitimidad electoral.

- La “reconquista” de estas instituciones no ha tenido éxito, generando una división aún más profunda tanto entre los aliados como dentro del propio Morena.

* Descomposición Interna de Morena:

- Las fallas en las reformas electorales propuestas (incluido el “Plan B”) y la falta de disciplina interna en Morena se comparan con el declive del PRI en los años 90.

- Mientras al PRI le tomó 70 años ver esta descomposición, a Morena le ha ocurrido en solo siete años.

- La Presidenta ha realizado numerosas reformas estructurales en poco tiempo, lo que ha generado un desgaste significativo entre sus aliados.

• Alianzas bajo Presión (PVEM y PT):

- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) operan tradicionalmente como partidos satélite que viven de las alianzas.

- El PVEM, descrito como pragmático y no ideológico, ha alcanzado un poder político sin precedentes (legisladores, gubernaturas, alcaldías) gracias a su alianza con Morena.

- Anuncios recientes del PVEM de ir solos en estados como San Luis Potosí y la Ciudad de México demuestran su creciente poder de negociación.

- Si la alianza se rompe, se prevé la pérdida de varias gubernaturas para Morena y la incapacidad de mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

• Estrategia Política Presidencial y Desgaste:

- La Presidenta ha impulsado reformas que sabía que podían fracturar sus alianzas, como la reforma electoral y la judicial. Estas acciones, consideradas una “deuda obradorista”, han tenido un costo político altísimo.

- A pesar de las diversas estimaciones de aprobación presidencial, todas las encuestas muestran una tendencia a la baja desde la entrada de Donald Trump en la escena política internacional.

- Se cuestiona la decisión de gastar capital político en reformas constitucionales en un momento de aprobación a la baja y de “ir tarde” en su implementación.

• El Modelo de Comunicación de las “Mañaneras”:

- Las conferencias matutinas, institucionalizadas por López Obrador y heredadas por la Presidenta, centralizan la comunicación y eliminan a los intermediarios políticos.

- Sin embargo, la Presidenta, a diferencia de su predecesor, muestra signos de “harta, cansada y hasta aburrida” de estar en estas conferencias.

- Esta actitud transmite que no disfruta su trabajo, lo que afecta negativamente a sus seguidores y a la opinión pública, evidenciando un modelo de comunicación que ya no funciona como antes.