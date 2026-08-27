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¿Puede México reducir la pobreza sin crecimiento ni empleo formal? | La Billetera

¿Los apoyos sociales pueden cambiar el destino de las personas? En esta edición de La Billetera, Gibrán Licona, director del Observatorio Social del CEEY, analiza los límites de una estrategia basada principalmente en la redistribución del ingreso y la importancia de generar crecimiento, empleo formal e inversión.

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Por: Redacción adn Noticias

La conversación aborda la situación del mercado laboral en México y el crecimiento del empleo informal frente a la pérdida de empleos formales. También se analiza cómo la falta de un empleo formal significa, para millones de personas, no contar con seguridad social.

Gibrán Licona cuestiona la efectividad de entregar apoyos económicos como solución de largo plazo y señala la necesidad de invertir en educación y salud, aunque sus beneficios no sean inmediatos. Además, advierte que, sin crecimiento económico, los beneficios derivados del aumento del salario mínimo podrían llegar a un límite.

¿Puede México seguir reduciendo la pobreza sin crecimiento económico? ¿Qué se necesita para que los apoyos sociales se complementen con mejores empleos, educación, salud, inversión y productividad?

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