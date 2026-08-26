Caso Rocha: situación política y jurídica

Martín Reyes explica el alcance del fuero constitucional, el proceso de extradición y las implicaciones de que EUA haya presentado acusaciones ante un gran jurado. Se revisan los señalamientos relacionados con el asesinato de Melesio Cuén, la presunta relación de Rocha con grupos delictivos y la falta de una investigación de fondo en México. También se aborda la posición del gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena, así como las diferencias frente a la entrega previa de presuntos delincuentes a Estados Unidos. La charla examina la presión de Washington, los posibles vínculos entre financiamiento criminal y campañas políticas, y el eventual cálculo político de Morena.