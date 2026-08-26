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Caso Rocha: situación política y jurídica

En esta emisión de Primer Círculo Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles reciben a Javier Martin Reyes para analizar la situación jurídica y política del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a partir de la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición.

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Por: Redacción adn Noticias

Martín Reyes explica el alcance del fuero constitucional, el proceso de extradición y las implicaciones de que EUA haya presentado acusaciones ante un gran jurado. Se revisan los señalamientos relacionados con el asesinato de Melesio Cuén, la presunta relación de Rocha con grupos delictivos y la falta de una investigación de fondo en México. También se aborda la posición del gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena, así como las diferencias frente a la entrega previa de presuntos delincuentes a Estados Unidos. La charla examina la presión de Washington, los posibles vínculos entre financiamiento criminal y campañas políticas, y el eventual cálculo político de Morena.

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