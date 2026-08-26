Parsifal en México: el desafío de montar la obra monumental de Wagner

La producción, presentada en 2024 en el Teatro del Bicentenario del Fórum Cultural Guanajuato, representó un enorme reto artístico y logístico. Sergio Vela explica por qué Parsifal no se había escenificado antes en México, la complejidad de la obra, la elección de Guanajuato y la participación de músicos, cantantes y coros de alto nivel.

La conversación también aborda el significado de Parsifal, una obra marcada por la filosofía de Schopenhauer y cuyo eje dramático es la compasión, un concepto especialmente relevante en tiempos de violencia y confrontación.

Además, Sergio Vela comparte detalles de La bella simplicidad, Memorias del Parsifal, una obra que documenta esta producción y su relación de casi medio siglo con la ópera de Wagner, así como los retos que enfrenta la ópera en México: financiamiento, infraestructura, autonomía artística y continuidad institucional.

Una conversación sobre Wagner, cultura, ópera y el desafío de hacer posibles grandes proyectos artísticos en México.