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Parsifal en México: el desafío de montar la obra monumental de Wagner

¿Qué se necesita para llevar por primera vez a México una obra monumental como Parsifal de Richard Wagner? En esta edición de La Entrevista con Sarmiento, Sergio Sarmiento conversa con Sergio Vela, reconocido promotor cultural, exdirector del Festival Internacional Cervantino y expresidente de Conaculta, sobre la histórica puesta en escena de la última ópera de Wagner y su libro La bella simplicidad, Memorias del Parsifal.

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Por: Redacción adn Noticias

La producción, presentada en 2024 en el Teatro del Bicentenario del Fórum Cultural Guanajuato, representó un enorme reto artístico y logístico. Sergio Vela explica por qué Parsifal no se había escenificado antes en México, la complejidad de la obra, la elección de Guanajuato y la participación de músicos, cantantes y coros de alto nivel.

La conversación también aborda el significado de Parsifal, una obra marcada por la filosofía de Schopenhauer y cuyo eje dramático es la compasión, un concepto especialmente relevante en tiempos de violencia y confrontación.

Además, Sergio Vela comparte detalles de La bella simplicidad, Memorias del Parsifal, una obra que documenta esta producción y su relación de casi medio siglo con la ópera de Wagner, así como los retos que enfrenta la ópera en México: financiamiento, infraestructura, autonomía artística y continuidad institucional.

Una conversación sobre Wagner, cultura, ópera y el desafío de hacer posibles grandes proyectos artísticos en México.

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