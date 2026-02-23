Reforma electoral en vilo: PAN advierte riesgos a la representación y al financiamiento limpio

La entrevista aborda la propuesta de reforma electoral en México y la posición del PAN al respecto. Tras meses de discusión, aún no se ha presentado una iniciativa formal, lo que sugiere una falta de consenso, incluso entre los aliados de MORENA.

El Senador Enrique Vargas (PAN) argumenta que la reforma propuesta por MORENA busca “destruir la democracia” al eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales, lo que suprimiría la representación de las minorías.

También critica la intención de reducir el financiamiento público a los partidos, advirtiendo que esto abriría la puerta al dinero ilícito, incluyendo el crimen organizado, en las campañas. Vargas enfatiza la importancia de los plurinominales para asegurar la representación de un amplio espectro del electorado y lamenta la sobrerrepresentación actual de MORENA y sus aliados en las cámaras legislativas.

Históricamente, las reformas electorales que permitieron la alternancia en México fueron impulsadas por la oposición. El senador Vargas acusa al gobierno de MORENA de falta de crecimiento económico, inseguridad y de usar pretextos de administraciones anteriores, a pesar de llevar siete años en el poder con control ejecutivo, legislativo y judicial. Menciona un relanzamiento del PAN, reconociendo errores pasados y mostrando un crecimiento en el apoyo ciudadano, presentándose como una opción para el futuro.

Finalmente, se debate la posibilidad de permitir el financiamiento empresarial transparente en las campañas, con la precaución de evitar la injerencia del crimen organizado.