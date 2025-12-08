Un país en redefinición: nueva Fiscal General y leyes clave rumbo al futuro

El panorama político y legislativo del país da un giro significativo. El Senado designa a Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República, mientras la Cámara de Diputados aprueba la nueva Ley General de Aguas, una pieza central para la gestión sostenible del recurso más estratégico del país.

Adriana Sarur conversa con Paulo Martínez, diputado del PAN y secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para entender lo que realmente implica esta nueva Ley de Aguas. Víctor Sánchez Baños dialoga con Luis Humberto Fernández, legislador de Morena, sobre la Ley de Economía Circular y su impacto en la innovación y la gestión responsable de materiales. Además, Alicia Salgado desmenuza los elementos indispensables para que la iniciativa de Economía Circular alcance sus objetivos si llega al pleno en las próximas sesiones.

Un programa para comprender cómo estas decisiones moldearán la justicia, el medio ambiente y el desarrollo económico de México en los próximos años.

