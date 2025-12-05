El futuro de la electricidad en México: Centralización vs Inversión privada

En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles reciben al experto en Energía Guillermo García Alcocer, quien fue presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE.

Nos habla del nuevo modelo regulatorio de Energía del país.

En EEUU, por ejemplo Texas es un estado con un sistema de ductos extraordinario, igual que su red eléctrica, obvio Washington no se pone a regular eso y por ejemplo Querétaro que quiso poner un Centro de datos en el que ellos pagarían la electricidad, no se los permitieron, el modelo texano es un modelo de confianza del federalismo, además Texas es el campeón de la energía renovable, tienen una gran red eólica, aunque sea un estado petrolero, es el campeón de la energía de viento.

Con la ley actual Querétaro que es el hub de información de este país, no pudo hacer su Centro de datos, el gobierno del estado está buscando alternativas, como un convenio de colaboración. La soberanía energética es de la Federación.

El gobierno de Sheinbaum está tomando de manera agresiva lo de los techos solares, permitiendo que incrementes de medio mega a .7 mg por 45 pesos al mes, es una gran noticia para cualquiera que tenga un techo, es el primer modelo, que los consumidores produzcan su propia energía, hay 500 mil usuarios y se estima llegar a 5 millones de usuarios.

El segundo modelo es el de Autoconsumo, sin usar la red eléctrica, que se incrementó de .7 a 20 megas en aprobación express, puedes pedir algún permiso para un respaldo.

Hay 3 modelos que van a estar interconectados al sistema eléctrico nacional, el productor de largo plazo, el de 1992 que CFE conoce bien. hay una lista de espera de 5 años. Luego está el modelo de Inversión Mixta, tú te asocias con el 46% y el gobierno con el 54% , el gobierno pretende poner como capital, la asesoría, los terrenos, pero no tiene recursos económicos.

Y el tercer modelo es la Reforma del 2013, que prevalece en el interior de la ley de 2024. cualquier privado se puede asociar, el modelo quedó vivo, aunque no se sabe que tanto es rentable.

La ley tiene virtudes y no se habla de que todo lo va a hacer la CFE, como estaba en el sexenio pasado.

