Libro: La palabra que vence a la muerte

Nos acompaña Rob Riemen, uno de los filósofos humanistas más influyentes de nuestro tiempo, para adentrarnos en su obra La palabra que vence a la muerte. En un mundo acelerado, ruidoso y a menudo indiferente, Riemen propone regresar a la fuerza espiritual de la cultura, a la dignidad del pensamiento y al poder transformador del lenguaje. ¿Cómo puede una palabra resistir al olvido, trascender el miedo y darle sentido a la existencia? Una conversación indispensable para entender por qué, incluso frente a la muerte, el espíritu humano sigue creando, preguntando y buscando luz.

