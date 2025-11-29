El pequeño comercio frente a la extorsión: riesgos, abusos y la lucha por sobrevivir

En esta edición de La Billetera, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercio Pequeño, expone la realidad que enfrentan miles de pequeños negocios en México: desde bandas que roban mercancía para revenderla en canales formales, hasta la presencia del llamado “impuesto criminal” o derecho de piso, un costo oculto que termina encareciendo entre 20 y 30% el precio final para los consumidores. López Becerra detalla cómo estas prácticas se han convertido en un obstáculo cotidiano para quienes sostienen la economía barrial del país y explica por qué considera urgente una ley efectiva contra la extorsión. Una conversación que desnuda los retos, la vulnerabilidad y la falta de apoyo que viven los pequeños comercios, y que invita a reflexionar sobre el papel del Estado en su protección.

