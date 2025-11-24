inklusion.png Sitio accesible
El lado desconocido de las vacunas y efectos secundarios

En este episodio se habla de cómo la vacunación en adultos y adultos mayores puede ayudarnos a mantener salud, funcionalidad y calidad de vida a lo largo del tiempo.

Publicado por: Redacción adn Noticias

La vacunación es la 2a intervención de salud pública más importante después del acceso al agua potable. Cada peso invertido en vacunación tiene un retorno de inversión de más de 24 pesos, es más rentable que los medicamentos porque previene enfermedades en lugar de curarlas ya que ocurrieron.

