La segunda marcha de la Generación Z | Ciudad 25

El invitado comentó que las manifestaciones sirven para incomodar y protestar, a diferencia de los actos de propaganda. Subrayó que la sociedad debería ser más empática al defender la libertad de expresión, a pesar de las molestias que pueda causar, y criticó la descalificación gubernamental de las marchas, la cual consideró sospechosa. Cuestionó la idea de que la clase media agreda a policías, especialmente jóvenes que protestan por inseguridad, y sugirió que la violencia en las marchas es sembrada.

Continuó diciendo que la descalificación de las marchas es simplista e irresponsable. Argumentó que no hay edad para manifestarse y que la presencia de “chaborrucos” no invalida una protesta. Enfatizó que todos los movimientos estudiantiles históricos han tenido algún nivel de violencia, pero señaló que un grupo denominado “Bloque Negro” es el que contamina las marchas, infiltrándose para desacreditarlas, y cuestionó quién los financia.

Expresó preocupación por la detención de jóvenes manifestantes, mientras que los miembros del “Bloque Negro” permanecen impunes y sin identificar. Relató su experiencia como profesor en la UNAM, donde sufrió a estos grupos que describió como agresivos, posiblemente drogados, encapuchados y no estudiantes, que han atacado recurrentemente la universidad.

Finalmente insistió en que la sociedad debe aprender a convivir con las manifestaciones, que son un derecho en un país libre y democrático. Mencionó que muchos líderes actuales fueron parte de movimientos estudiantiles. Recalcó la importancia de diferenciar entre manifestantes genuinos y “reventadores profesionales”, cuya identificación y abordaje son responsabilidad del Estado. Concluyó que la libertad de expresión es absoluta y no debe depender de la concordancia con el gobierno.

