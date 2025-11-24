Reformas clave en el Senado y debate legislativo rumbo al cierre del periodo ordinario

1.- Adriana Sarur entrevista al diputado federal del PRI por Tabasco, Erubiel Alonso, vicecoordinador del grupo parlamentario de ese organismo político en la Cámara de Diputados, sobre los objetivos de la iniciativa para crear una nueva Ley General de Aguas enviada por el Ejecutivo Federal.

2.- Víctor Sánchez Baños entrevista al diputado federal, Federico Döring Casar, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, sobre la agenda legislativa que podría aprobarse en lo que resta del presente periodo ordinario de sesiones que concluye en diciembre próximo.

3.- Alicia Salgado analizar las perspectivas económicas del próximo año, a partir de la revisión del Tmec y su eventual ratificación en las cámaras legislativas de México, Estados Unidos y Canadá.

