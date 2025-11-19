Horizonte del rubro de perfumería y cosméticos para fin de año

El cierre de año encuentra al sector de perfumería y cosméticos en una posición inesperadamente sólida, incluso en medio de una economía que avanza con cautela y un consumo que se ha vuelto más selectivo. A diferencia de otros mercados que han resentido de manera drástica la incertidumbre, esta industria mantiene un pulso firme gracias a la presencia de productos indispensables en la vida diaria: jabones, shampoos, cremas y artículos de higiene que no pueden posponerse, aun cuando el presupuesto se ajusta. Sobre esta base, se aproxima la temporada más favorable del año, un periodo en el que las ventas repuntan de manera notable por el intercambio de regalos, los detalles de fin de año y la búsqueda de algo especial para amigos, familiares o incluso para uno mismo.

El sector, profundamente maduro y con décadas de conocimiento sobre el comportamiento del consumidor, ha aprendido a navegar momentos difíciles y responder con innovación, variedad y estrategias de mercado más afinadas. En esta ocasión no es diferente: las marcas se apoyan cada vez más en las plataformas digitales, donde las ventas en línea abren nuevos horizontes, especialmente entre quienes buscan rapidez, promociones o comodidad. A ello se suma la demanda constante de productos que parecen inamovibles del gusto del público —como el lápiz labial—, un artículo que, incluso en tiempos complejos, conserva un carácter simbólico de belleza, identidad y ánimo.

Todo esto configura un panorama alentador para este fin de año, donde el rubro se perfila no solo a resistir, sino a encontrar nuevas oportunidades en medio de la incertidumbre, reafirmando su lugar como uno de los mercados más dinámicos y emocionalmente conectados con el consumidor.

