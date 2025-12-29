Presupuesto CDMX 2026 | Ciudad 25

La aprobación del presupuesto de egresos de la Ciudad de México fue por 313 mil millones de pesos. Pablo Trejo explica el paquete económico, que consta de tres rubros principales:

Código Fiscal:

Actualización de tarifas solo por inflación, sin aumentos onerosos. Beneficios: licencia permanente por 1500 pesos, placas conmemorativas (sin costo de baja de la anterior), condonación de deudas anteriores de predial y agua (si se pagan al corriente), y condonación de recargos en multas de tránsito (excepto Metrobús confinado).

Subsidio para la tenencia vehicular elevado a 638 mil pesos (valor factura), lo que significa que vehículos de ese valor o menos no pagan tenencia, solo derechos vehiculares. Esto busca homologar condiciones con estados vecinos.

Ley de Ingresos:

No hay impuestos nuevos. Se fortalece la fiscalización para combatir la evasión y elusión fiscal, dando más herramientas a la autoridad.

Se contrató deuda por 3,000 millones de pesos a través de “bonos verdes”, destinados exclusivamente a infraestructura que evite emisiones contaminantes (como el Cablebús).

Presupuesto de Egresos:

Enfoque en infraestructura urbana: 25 mil millones para el Metro, 19 mil millones para medio ambiente, 10 mil millones para reencarpetado y bacheo, 2,500 millones para las Utopías, e inversión en red hidráulica y drenaje. Consolidación de programas sociales.

Calificado como “localista”, con un incremento del 7.5% para el presupuesto de las 16 alcaldías, buscando fortalecer su capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas. Se enfatiza la transparencia en el uso de recursos y se aclara que el Instituto de Transparencia no desaparecerá, sino que sus funciones se agrupan en la Secretaría de la Contraloría

