La FIL Guadalajara rumbo a su edición 39: voces, libros y una celebración que crece

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se prepara para su trigésima novena edición con una presencia vibrante de autores, expositores y actividades especiales. Barcelona llega como Invitado de Honor en un año que reafirma la esencia de la FIL: un espacio que defiende la libertad de expresión y el diálogo cultural. ¿Cómo nació esta feria que hoy marca el pulso literario en español? ¿Cómo se vive su relación actual con las autoridades culturales? Su directora comparte cifras, retos, la forma en que se integró al proyecto y adelanta detalles sobre los preparativos para celebrar los 40 años de una de las ferias más influyentes del mundo.