El otro sistema educativo, la empresa como nueva universidad

85% de lo que necesita aprender un profesionista para su trabajo, no lo adquiere en la universidad, sino ya dentro de la empresa, por ello es relevante poner el tema en el diálogo social y económico el ajuste al sistema educativo profesional y de cómo las empresas están perfeccionando su rol de educar.

Actualizado el 17 noviembre 2025 15:58hrs
Publicado por: Redacción adn Noticias

50% de los universitarios no ejercen la profesión que estudiaron y hasta el 85% de lo que necesita aprender un profesionista para su trabajo, no lo adquiere en la universidad, sino ya dentro de la empresa.

