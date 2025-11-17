inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Videoteca
Opinión
Video

Generación Z en marcha: autonomía digital, seguridad y un nuevo pulso político en la CDMX

La movilización juvenil convocada desde redes sociales vuelve a encender focos en el tablero político de la capital.

Compartir:
Publicado por: Redacción adn Noticias

La movilización juvenil convocada desde redes sociales vuelve a encender focos en el tablero político de la capital. ¿Qué impulsa a la Generación Z a tomar las calles, qué esperan sus participantes y por qué los gobiernos reaccionan con creciente inquietud?. En Ciudad 25, el periodista Pablo Hiriart desmenuza las claves de un movimiento que opera con autonomía digital, exige seguridad y busca una representación real. Conduce Rodrigo Solomon por ADN Noticias.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!