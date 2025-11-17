Eréndira Cruz Villegas: una vida dedicada a la justicia y los derechos humanos

Claudia Ivett conversa con Eréndira Cruz Villegas, abogada, comunicadora y doctora en docencia e investigación social, cuyo recorrido profesional abarca desde la defensa de derechos humanos en España y México hasta su labor como primera fiscal de búsqueda de personas desaparecidas en la Procuraduría General de la República. Excomisionada especial de derechos humanos en Oaxaca y hoy consejera jurídica de la Ciudad de México, su trayectoria revela el compromiso profundo de una mujer que ha hecho de la justicia su misión permanente.

