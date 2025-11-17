Olga García Villegas Sánchez Cordero: rigor, legalidad y servicio público

En esta conversación, Claudia Ivett dialoga con Olga García Villegas Sánchez Cordero, economista y abogada con mención honorífica, notaria pública en la Ciudad de México y especialista en patrimonio inmobiliario federal. Mediadora certificada en la CDMX y el Estado de México, miembro activo del notariado nacional y catedrática en instituciones como la Ibero, García Villegas comparte su visión sobre la ética, la legalidad y el papel del notariado en la vida pública del país.

