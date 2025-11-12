Escenario del rubro inmobiliario para el cierre del año y el 2026

El panorama económico de México se nubla hacia el cierre del año: el PIB cayó en el tercer trimestre y el crecimiento apenas roza el 0.2%. Los temores de recesión regresan con fuerza, y el sector inmobiliario no es ajeno a la tormenta: el empleo débil y la inflación han frenado la actividad y encarecido los precios.

Aun así, hay motivos para el optimismo. El déficit de vivienda, la reconfiguración de cadenas productivas y los proyectos ligados al Mundial 2026 abren nuevas ventanas de inversión.

El reto será recuperar la confianza interna y asegurar la estabilidad del T-MEC para que el sector logre transformarse de freno económico… a motor de recuperación.