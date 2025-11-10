César Cravioto: el nuevo rostro de la gobernabilidad en la Ciudad de México

Claudia Ivett conversa con César Cravioto, recién nombrado secretario de Gobierno de la Ciudad de México, sobre los retos que implica mantener la gobernabilidad en la capital durante el periodo 2024–2030. Fundador de Morena y con una larga trayectoria en política social y reconstrucción urbana, Cravioto comparte su visión sobre el rumbo político de la ciudad, los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno y su papel en la consolidación del proyecto encabezado por Clara Brugada.

