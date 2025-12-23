El miedo como herramienta de poder: de la emoción humana a la política del control

En esta emisión de Punto de Fuga, Pablo Hiriat y el Mtro Quintanilla hablan sobre el miedo. El miedo es algo que está dentro de los seres humanos, se construye entre los 2 y los 9 años. El miedo como sensación pasajera se está volviendo miedo a la política.

El Siglo XX fue el siglo del miedo, entre las guerras mundiales, el fascismo, el comunismo, la bomba atómica, el muro de Berlín.

Ahora ese miedo ha mutado, lo que hay es miedo al futuro, la ansiedad, pensar de que voy a vivir? Seré desplazado por robots? etc. hay una gran incertidumbre. El miedo te quita acción y un pueblo sin acción, no sirve.

El miedo como política de Estado está diseñado para imponer realidades paralelas comenta Hiriart, ahora si tenemos justicia, porque a los jueces los elige el pueblo, ahora que me robé la mayoría en el congreso, somos democráticos dicen los que nos gobiernan.

En los regímenes autoritarios la verdad se vuelve peligrosa y te hace vivir en la mentira.

Inocular el miedo en la sociedad, ir creando miedos, todo se vuelve ideológico.

El gran antídoto es la voluntad.

Ponen ejemplos de países que vivieron con mucho miedo, como Albania.

La Unión Soviética se llenó de miedo, la gente no podía decir nada.

Téngale miedo a la verdad, la verdad es peligrosa, concluyen.

