Juana de Ibarbourou: la voz que convirtió el deseo en poesía

En una nueva edición de Personajes Geniales, conversamos sobre Juana de Ibarbourou, la gran poeta uruguaya que sacudió la literatura del siglo XX con una escritura luminosa, sensual y profundamente ligada a la naturaleza. Con Isabel Revuelta exploramos a la mujer que, desde una vida íntima marcada por contradicciones, violencia y silencios, fue capaz de escribir algunos de los poemas más audaces y bellos de su tiempo. Admirada por Unamuno, Machado y García Lorca, polémica en vida y discutida después, Juana rompió los esquemas morales y literarios al hablar del cuerpo, el deseo y la libertad desde una voz femenina inédita en América Latina. Una conversación sobre poesía, pasión, ambigüedades y la vigencia de una autora que sigue incomodando y fascinando.

