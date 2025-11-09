Justicia con perspectiva de género: una mirada desde el Poder Judicial

Claudia Ivett conversa con la magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, una jurista con más de dos décadas de experiencia en el Poder Judicial y formación en derechos humanos y democracia. A través de ejemplos concretos, la magistrada analiza cómo la justicia con perspectiva de género transforma la interpretación de la ley y garantiza una verdadera equidad en los tribunales. Además, reflexiona sobre los avances, desafíos y la responsabilidad del sistema judicial en la protección de los derechos de todas las personas.

