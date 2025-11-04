Relanzamiento del PAN | Ciudad 25

El senador por el Estado de México, Enrique Vargas habló sobre el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) y los retos políticos que enfrenta México. El senador señaló que el nuevo impulso del PAN busca abrir las puertas del partido a la ciudadanía. Explicó que ahora es más fácil afiliarse a través de una aplicación digital, lo que permitirá sumar militantes y fomentar la participación de nuevos candidatos en las próximas elecciones. Afirmó que Acción Nacional se prepara para fortalecer su presencia en los distritos federales y locales con miras al 2027.

Respecto a los principios del partido, Vargas sostuvo que el PAN sigue siendo de centro derecha y promueve el desarrollo económico. Subrayó que las políticas de izquierda en América Latina han fracasado y que México necesita convertirse en un país de inversión, empleo y progreso, donde las familias cuenten con salarios bien remunerados y estabilidad jurídica.

El legislador indicó que no todo en el país está mal, pero criticó el bajo crecimiento económico, menor al 1%, y la falta de preparación para los jóvenes. Propuso una visión centrada en el desarrollo y en la generación de empleos que permitan a las familias mexicanas prosperar sin depender de apoyos gubernamentales.

Sobre las alianzas políticas, Enrique Vargas explicó que el PAN decidió no continuar con coaliciones con el PRI. Señaló que, aunque en su momento fueron útiles, actualmente los militantes y ciudadanos prefieren que el partido compita solo. Argumentó que Acción Nacional se está fortaleciendo en diversos municipios y que las encuestas reflejan un avance frente a MORENA.

Ante la posibilidad de riesgos electorales en estados panistas como Chihuahua o Nuevo León, el senador sostuvo que el PAN se prepara desde ahora para 2027, convencido de que obtendrán buenos resultados conforme aumente el descontento ciudadano hacia MORENA.

Aseguró que cada elección es distinta y que los niveles de apoyo a MORENA han disminuido, lo que abrirá oportunidades a Acción Nacional para recuperar espacios. Reiteró que el objetivo del partido es romper la mayoría calificada de MORENA en 2027 para equilibrar el poder político en el país.

En materia económica, Vargas reconoció la importancia de los programas sociales, pero subrayó que estos no iniciaron con MORENA, sino con los gobiernos panistas. Afirmó que México necesita una economía sólida y autosuficiente, no dependiente de subsidios, y advirtió que el endeudamiento nacional está aumentando peligrosamente. Señaló que el gobierno podría recurrir a una reforma fiscal y aumentar los impuestos, pese a haber prometido lo contrario.

En cuanto a la posibilidad de que el PAN impulse una reforma fiscal, aseguró que el partido participará en el debate con propuestas responsables en beneficio del país, no solo del partido.

Finalmente, el senador habló sobre la inseguridad en México y consideró fallida la estrategia de “abrazos, no balazos”. Atribuyó la actual crisis a la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que el país necesita un cambio profundo para restablecer la seguridad y el Estado de derecho.