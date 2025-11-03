Cirugía plástica: cambiar lo que tú no puedes

En esta emisión se platica sobre la cirugía plástica, que puede ayudar a que una persona cambie lo que no puede cambiar por sí misma. Sin embargo, ha de realizarse con mucha responsabilidad y ética.

México es el 3er país con más cirugías estéticas, superado únicamente por Estados Unidos y Brasil. En nuestro país, las cirugías estéticas se han aumentado 12% en los últimos 5 años, el doble que en otros países de América Latina.

Estas cirugías pueden ayudar a que una persona se sienta mejor consigo misma; sin embargo, es muy importante que se realicen con un médico certificado y ético.

