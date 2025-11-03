Miguel Ángel: el genio que esculpió la perfección del Renacimiento

Miguel Ángel Buonarroti (1475–1564) fue un destacado artista del Renacimiento italiano, reconocido por su talento en la escultura, la pintura, la arquitectura y la poesía. Nació en Caprese, Italia, y desde joven mostró un gran interés por el arte, siendo aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio en Florencia.

Entre sus principales aportaciones destacan esculturas como La Piedad y El David, obras maestras que reflejan su dominio anatómico y su capacidad para transmitir emociones humanas. En pintura, su trabajo más célebre es la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano, donde representó escenas bíblicas de gran complejidad y belleza. Además, fue arquitecto de la Basílica de San Pedro, contribuyendo decisivamente al esplendor del arte renacentista.

Miguel Ángel es un personaje importante porque transformó la forma de entender el arte, uniendo belleza, técnica y espiritualidad en cada una de sus obras. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para artistas de todo el mundo. Miguel Ángel no solo fue un genio de su tiempo, sino un símbolo del poder creativo del ser humano y del ideal de perfección que caracteriza al Renacimiento.

