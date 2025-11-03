La rebelión del verdugo: violencia, sombras y redención en la ficción

En Soy la daga y soy la herida, la autora explora los límites entre víctima y victimario en una narrativa que mezcla la crudeza del noir con la profundidad psicológica de la violencia. A través de una parodia visual y brutal, el libro plantea una pregunta inquietante: ¿puede el verdugo rebelarse contra su propio destino? En la conversación, se revelan las claves detrás de los nombres de sus personajes, la influencia emocional de escribir sobre la violencia y una reflexión sobre los procesos de paz en Colombia. Una historia que corta y cicatriza al mismo tiempo.

