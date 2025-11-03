La justicia vista con perspectiva de género | Su Voz, su tiempo

Claudia Ivett conversa con la magistrada Mayra González sobre cómo la justicia puede transformarse cuando se incorpora una verdadera perspectiva de género. Con más de tres décadas en el Poder Judicial, González reflexiona sobre casos en los que la aplicación de protocolos ha cambiado el rumbo de sentencias y ha permitido reconocer realidades antes invisibles. Una charla que revela cómo el derecho, la filosofía y la neuropsicología pueden converger para construir una justicia más humana y equitativa.

Mayra González Solís, Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. Tiene una Maestría en Filosofía y una segunda maestría en Derechos Humanos y Democracia.

Cuenta también con Especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. También es licenciada en Psicología con Maestría en Neuropsicología Clínica.

Ha desempeñado su labor profesional durante 30 años dentro del Poder Judicial de la Federación como juzgadora federal, en las categorías de Jueza de Distrito y actualmente como Magistrada del Vigésimo Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México.