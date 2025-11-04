Relanzamiento del PAN y Carlos Manzo | Primer Círculo

En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles reciben al diputado federal panista Germán Martínez para hablar del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y del relanzamiento de Acción Nacional.

Empiezan por describir al Alcalde Manzo, quien renunció a Morena y trató de desmantelar a los cárteles que operan en su municipio. Era muy valiente, la gente lo quería mucho y era casi un candidato a gobernador.

Los verdaderos autores del crimen siguen libres, dice Martínez. En el 2024 hubo 661 ataques a funcionarios, según Data Cívica. Dice también que quiere que gane el Estado en contra del Crimen Organizado.

Recuerdan que Lázaro Cardenas Batell pidió ayuda al Gobierno Federal y Calderón se la dio. La oposición y los medios de comunicación deben señalar los erroresdel gobierno, ellos eran muy críticos cuando eran oposición.

La Soberanía es control sobre el territorio, no importa si es con la ayuda de la policía norteamericana o la europea o con quien sea, dice el diputado.

Pero hablando del relanzamiento del PAN, se trata de prepararse para las próximas elecciones del 27, nos preparamos con 3 palabras que están en nuestros estatutos desde la fundación del partido y son: Patria, Familia y Libertad, somos laicos y no somos de derecha, aunque somos patriotas y nos importa la familia. La familia es esencial y Defendamos México es nuestro slogan.

La Libertad está en nuestro lema porque la Libertad es un límite, igual que la Patria y la Familia. En 1965 Adolfo Christlieb Ibarrola y Efraín González Morfín le pusieron lo social al partido.

No quitaremos los programas sociales, solo hay que evaluarlos, como cuando existía el Coneval. El relanzamiento habla de que seremos Derecha social, en un segundo momento.

