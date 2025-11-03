La justicia administrativa frente a la era digital | Su voz, su tiempo

En esta conversación, Claudia Ivett dialoga con Eduardo Santillán, recién nombrado magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre los retos de modernizar la justicia en México. Hablan de la incorporación de la perspectiva de género en la justicia administrativa, la urgencia de consolidar la justicia en línea y los avances del expediente digital como herramientas clave para acercar la justicia a la ciudadanía. Con una trayectoria que abarca el servicio público, la docencia universitaria y el ámbito legislativo, Santillán reflexiona sobre cómo la tecnología puede transformar el acceso y la transparencia judicial sin perder el sentido humano del derecho.

