El Deporte y la descomposición social | Punto de Fuga

En esta emisión de Punto de Fuga el Maestro Quintanilla conversa con Luis Niño de Rivera sobre la descomposición social, que se puede revertir con el Deporte. Niño de Rivera nos dice que hay presupuesto para el deporte social aunque el visible es el de Alto rendimiento.

Los políticos trajeron entrenadores de otros países y subieron las medallas. La pirámide debe ser, los atletas arriba, los entrenadores en medio y los dirigentes abajo, pero invirtieron la pirámide y volvimos a tener pocas medallas.

Brillábamos en caminata y Tae Kwon Do y en clavados y boxeo seguimos brillando y ahora en Tiro con Arco. Tenemos entrenadores de muy alto nivel en esas disciplinas.

Tenemos muchos aficionados a los deportes pero corremos el peligro de dejar de ser deportistas? Talento no nos falta, solo organización, dice Luis Niño. Hablan de que los chinos han desplazado a los Estados Unidos por falta de planeación en ser potencia mundial del Deporte.

Hay que ordenar y poner hacia el rumbo del éxito al Deporte de nuestro país para además tener una sociedad más sana.

