Una nueva Ley de Amparo: ¿avance digital o retroceso en derechos?

La reciente promulgación de la nueva Ley de Amparo plantea una pregunta urgente: ¿qué tipo de justicia tendremos ahora?

Publicado por: Redacción adn Noticias

La reciente promulgación de la nueva Ley de Amparo plantea una pregunta urgente: ¿qué tipo de justicia tendremos ahora? Aunque promete modernizar los procesos mediante la digitalización, especialistas advierten que la norma es regresiva y refuerza el poder de la autoridad. Las suspensiones se restringen, los amparos fiscales se debilitan y los ciudadanos podrían quedar más desprotegidos frente al Estado. ¿Estamos ante una justicia más eficiente o ante un sistema que limita nuestras garantías fundamentales?

