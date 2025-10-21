Una vida dedicada a la justicia y la igualdad | Su Voz, Su Tiempo

En esta emisión, Claudia Ivett conversa con la exmagistrada federal Mónica Güicho, una jurista sinaloense con una destacada trayectoria en el derecho público y constitucional. Con maestría y estudios doctorales en Derecho Constitucional Económico, ha ocupado cargos clave en la administración de justicia, entre ellos la presidencia de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Su paso por el servicio público y su visión sobre la equidad de género la convirtieron en una de las candidatas más reconocidas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.