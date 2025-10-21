Liderazgos biológicos, decisiones humanas | Punto de Fuga

En esta edición de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart exploran el liderazgo como un fenómeno que nace de la biología humana y se eleva a la civilización a través de la negociación. Parten del impulso territorial que provoca los conflictos para llegar a la idea de que solo la palabra y la conciencia pueden resolverlos.

Analizan figuras como Churchill, Clinton y Trump: líderes que encarnan aciertos y errores al decidir sobre el destino de las naciones. Hiriart subraya cómo la biología —más que la ideología— define ciertos liderazgos contemporáneos, mientras Quintanilla advierte sobre los peligros del líder que se cree salvador.

Entre Oriente Medio, la OMC y las concesiones del poder, ambos concluyen que la civilización solo sobrevive cuando el espíritu humano logra dominar al instinto animal.

