De Paracho al Senado: la voz que impulsa la igualdad en México

Claudia Ivett conversa con la senadora Reyna Celeste Ascencio, una mujer que ha llevado su lucha desde las montañas de Michoacán hasta el corazón del Congreso. Activista por los derechos LGBT y de los pueblos indígenas, abogada y actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, comparte su visión sobre cómo construir un país más justo, igualitario e incluyente desde la acción legislativa y el compromiso social.

